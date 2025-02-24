Макрон обсудил конфликт на Украине с Эрдоганом и представителями стран ЕС

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл 23 февраля серию телефонных переговоров с Эрдоганом и представителями стран ЕС по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
По данным его сообщения в соцсети X, в обсуждениях участвовали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.
Ранее, 18 февраля, французский лидер уже обсуждал украинский кризис с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп говорил, что Макрон может посетить Штаты 24 февраля для продолжения диалога.
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«За несколько часов я поговорил с фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, Шольцем, Стармером, Эрдоганом и Орбаном», — написал Макрон.Целью переговоров, как отметил президент Франции, стало достижение «долгосрочного и стабильного мира».
Ранее, 18 февраля, французский лидер уже обсуждал украинский кризис с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Трамп говорил, что Макрон может посетить Штаты 24 февраля для продолжения диалога.
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Мария Моисеева