Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с американским журналистом Гонсало Лирой, скончавшимся в украинской тюрьме в январе 2024 года, и ничего о нем не знает.
На пресс-конференции, транслировавшейся YouTube-каналом его офиса, он назвал Лиру «чилийско-американским журналистом», не представлявшим угрозы для ВСУ. Ранее глава департамента DOGE США Илон Маск обвинил Зеленского в причастности к гибели Лиры, а президент России Владимир Путин заявлял, что журналиста «замучили в тюрьме».
Госдепартамент США подтвердил гибель журналиста, но, по словам родственников, американское посольство в Киеве не предприняло действий для его спасения.
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«Я не знаю этого человека и никогда его не знал. Не знаю, относится ли он к разведке и имеет ли какое-то отношение к России», — заявил Зеленский в ответ на все обвинения.По данным портала Grayzone, Лира, арестованный в 2023 году, умер от двусторонней пневмонии. Его отец, Гонсало Лира-старший, утверждал, что тюремная администрация на Украине скрывала факт болезни сына и игнорировала просьбы о помощи.
Госдепартамент США подтвердил гибель журналиста, но, по словам родственников, американское посольство в Киеве не предприняло действий для его спасения.
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Мария Моисеева