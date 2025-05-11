В Кремле выразили желание начать переговоры с Киевом 15 мая «хоть с утра»

Фото: iStock/Diy13
Россия предложила Украине провести переговоры по урегулированию конфликта без предварительных условий. Встреча может состояться 15 мая в Стамбуле «хоть с утра», о чём сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — объяснил он.Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая. По словам Ушакова, российская сторона готова начать диалог в любое время, если Киев подтвердит свою заинтересованность.
«Мы сейчас предложили 15 мая, четверг, готовы начать с самого утра. Кто возглавит российскую делегацию - мы сообщим в ближайшие дни», — добавил Ушаков.Ранее президент России Владимир Путин также сообщил о запланированном на завтра разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Основной темой станет просьба Москвы о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Турции.
Читайте также:
Выяснилось об огромных потерях ВСУ за три дня перемирия
В России с конца мая введут новое ограничение при переводе денег
Стало известно о планах фон дер Ляйен ввести санкции против Nord Stream 2
Мария Моисеева