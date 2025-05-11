Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что российская сторона настроена на серьезные переговоры с Киевом.
По словам российского лидера, Москва «никогда не отказывалась от диалога с Украиной». Путин также напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — добавил президент.
По словам российского лидера, Москва «никогда не отказывалась от диалога с Украиной». Путин также напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова