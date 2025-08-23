Макрона раскритиковали во Франции за инициативу по Украине

23 августа 2025, 23:11

Флориан Филиппо назвал безумной идею отправки европейских войск на Украину

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», выступил с резкой критикой инициативы европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, по поводу возможной отправки военных на территорию Украины. Свои мысли политик выразил в соцсети X.





По словам Филиппо, идея вмешательства европейских войск в украинский конфликт — безрассудна и не имеет поддержки среди военных и многих стран ЕС.



Он отметил, что Макрон, по его мнению, сталкивается с жёсткой реакцией как внутри Франции, так и за её пределами.





«Макрон хочет отправить солдат на Украину? Пока что он получает одну пощёчину за другой. Французская армия вовсе не стремится туда. Страны Европы отказываются. Его даже унижают! Надо сказать "нет" этому безумию!» — написал политик в своём посте.