Макрон показал видео подготовки 2300 человек из бригады ВСУ «Анна Киевская»

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Президент Франции Эммануэль Макрон показал видео с подготовкой бригады ВСУ «Анна Киевская», названной в честь французской королевы Анны Ярославны, дочери князя Ярослава Мудрого. Публикацию с видеозаписью политик опубликовал на своей странице в Х. По его словам, обучение в этом подразделении проходят 2300 человек.
На кадрах запечатлена подготовка солдат с нашивками ВСУ, стрельбища, разбор оружия, теорию. На видео слышна французская речь.
«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст с оборудованием, которое они будут использовать в боевых действиях», — добавил Макрон.Читайте также:
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