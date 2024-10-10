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Раскрыта горькая правда о конфликте на Украине

Hill: РФ оставит за собой значительную часть территорий Украины
10 октября 2024, 14:49
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Украина не сможет вернуть контроль над утраченными территориями, и они так и останутся в составе России. Об этом пишет издание Hill.
«Горькая правда заключается в том, что чем бы ни закончились боевые действия, Россия наверняка оставит за собой часть украинской территории — причем, вероятно, значительную», — говорится в статье.

Автор материала подчеркнул, что украинские силы уже не смогут вернуть утраченные территории, при этом конфликт, вероятнее всего, завершится не на поле боя, а за столом переговоров.



Ранее итальянское издание Corriere della Sera писало, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада.

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#зеленский
Макрон показал видео подготовки 2300 человек из бригады ВСУ «Анна Киевская»
10 октября 2024, 15:22

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Франции Эммануэль Макрон показал видео с подготовкой бригады ВСУ «Анна Киевская», названной в честь французской королевы Анны Ярославны, дочери князя Ярослава Мудрого. Публикацию с видеозаписью политик опубликовал на своей странице в Х. По его словам, обучение в этом подразделении проходят 2300 человек.
На кадрах запечатлена подготовка солдат с нашивками ВСУ, стрельбища, разбор оружия, теорию. На видео слышна французская речь.
«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст с оборудованием, которое они будут использовать в боевых действиях», — добавил Макрон.
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#всу
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#солдат
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Зеленский продемонстрировал британскому премьеру Стармеру детали «плана победы»
10 октября 2024, 15:17

Детали своего «плана победы» премьеру Великобритании Киру Стармеру показал глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая. Об этом украинский политик написал в своем Telegram-канале.
«В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему «детали плана победы», — говорится в сообщении Зеленского.
Переговорщики условились о проработке «плана победы» с остальными союзниками. Зеленский считает, что документ приведет к «справедливому завершению» кризиса, создав для этого все необходимые условия. Кроме того, глава киевского режима выразил благодарность Лондону за дальнобойные вооружения и прочую поддержку.

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Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми
Житель Курской области заявил о расправах бойцов ВСУ над детьми в Малой Локне
10 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/zabelin

Боевики ВСУ расправились с мужчиной и детьми, которые пытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил местный житель в процессе общения с военным следователям, передает ТАСС.
По его словам, украинские солдаты выстрелили в мужчину, который приходится местному жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из Малой Локни. Мужчина отметил, что ВСУ «расстреливают без разбора».

Он заключил, что после вторжения в регион операторы украинских FPV-дронов стали охотиться на машины с мирными жителями.

Ранее жительница Суджи рассказала, что военные ВСУ прицельно стреляют в автомобили местных жителей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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Стало известно, для чего Украина пытается в конфликт Белоруссию
Алаудинов: Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию ради вовлечения НАТО
10 октября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/ffikretow

Украина провокациями пытается втянуть в конфликт Белоруссию, чтобы добиться вовлечения в боевые действия блока НАТО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью телеканалу «Беларусь-1». По его словам, политика Киева в этом вопросе схожа с действиями Израиля, который провоцирует Иран.
«Получается, что если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и с Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО. А Россия вынуждена будет однозначно еще и против блока НАТО», — отметил он.
Алаудинов пояснил, что при войне с Белоруссией и Россией одновременно Украина сможет вовлечь в конфликт и блок НАТО, так изображая жертву, сможет «сыграть, как говорится, на публику».
«Они пытаются, как сегодня Израиль всяческими своими усилиями пытается в войну втянуть Иран, <…> точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: «Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!» — то есть, там очень большая игра для того, чтобы сыграть, как говорится, на публику», — считает командир «Ахмата».
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#белоруссия
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Призывал к убийству курян: в России объявили в розыск бывшего футболиста Алиева
МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста Алиева после призыва убивать курян
10 октября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/???? ??????

МВД России объявило в розыск бывшего футболиста ФК «Локомотив» и сборной Украины Александра Алиева. Об этом со ссылкой на базу данных ведомства сообщает РИА Новости. Статья, по которой уроженца Хабаровска объявили в розыск, не называется.
Агентство отмечает, что карточка Алиева появилась в базе розыска МВД РФ с подписью:
«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК»
Стоит отметить, что ранее сообщалось о публикации Алиевым видео, где он призывал боевиков ВСУ устраивать расправу над жителями Курской области. Столичное управление СКР сообщало о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму.

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Песков назвал сообщения об отправке военных КНДР на СВО «уткой»
10 октября 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» информацию о возможном участии военнослужащих КНДР в российской спецоперации, передает РИА Новости.
Напомним, накануне агентство Ренхап со ссылкой на главу Минобороны Южной Кореи Ким Ё Хён сообщило, что Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооружённых сил на Украину для оказания поддержки России.

Он отметил, что такой сценарий вероятен, поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, который похож на военный союз, что позволяет КНДР отправить свои войска на помощь ВС РФ.


«Это похоже на очередную утку информационную», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин, также заявлял, что Москва не просила КНДР задействовать северокорейских военных в СВО, поскольку в этом нет никакой необходимости.

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В ОП Украины отрицают, что Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
10 октября 2024, 13:02

Советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что Украина готова к заморозке войны по линии фронта в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Напомним, ранее итальянское издание Corriere della Sera писало, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада.

По словам Литвина, Украина согласится только на полный вывод российских войск за пределы границы страны, что отражено в «формуле мира» Зеленского.

«Это неправда. У нас есть «формула мира», там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины», — заявил Литвин.

По его словам, «план победы» Зеленского будет на днях представлен руководствам Британии, Франции, Италии и Германии. Этот документ является инструментом, который станет шагом к реализации «формулы мира», пояснил Литвин.

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#переговоры
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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: бойцы ВС РФ ликвидировали два ЗРК Patriot в зоне СВО
10 октября 2024, 12:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot ликвидировали бойцы ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Об этом доложили в Минобороны РФ.
Как пояснили в оборонном ведомстве, их стоимость оценивается в десять миллионов долларов каждый, что в пересчете на рубли составляет почти два миллиарда.

Военные добавили, что по целям работали оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетчики, а также артиллерия.

«…Поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 (…), а также скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе», — резюмировали в Минобороны.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

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#россия
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Штурмовики ВС РФ обнаружили страшную находку у ВСУ в ДНР
Военкор Татаринов: ВС РФ нашли у ВСУ человеческие зубы в Новоалександровке в ДНР
10 октября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Штурмовики ВС РФ группы «Центр» «Бешеные псы» нашли у боевиков ВСУ человеческие зубы в Новоалександровке Донецкой народной республики. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военкор Руслан Татаринов. Он уточнил, что золотые зубы неонацисты выбивали у мертвых гражданских.
«Имущество» обнаружили в мастерской дронов. Кроме того, там нашли вооружения. В частности, речь идет о термобарических боеприпасах и запалах.

Перед этим сообщалось, что танк Т-72Б3М, который победил в танковом биатлоне, выдержал 19 попаданий за один бой в зоне спецоперации.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет своих целей.

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