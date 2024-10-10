Раскрыта горькая правда о конфликте на Украине

Фото: iStock/3dmitry
Украина не сможет вернуть контроль над утраченными территориями, и они так и останутся в составе России. Об этом пишет издание Hill.
«Горькая правда заключается в том, что чем бы ни закончились боевые действия, Россия наверняка оставит за собой часть украинской территории — причем, вероятно, значительную», — говорится в статье.
Автор материала подчеркнул, что украинские силы уже не смогут вернуть утраченные территории, при этом конфликт, вероятнее всего, завершится не на поле боя, а за столом переговоров.
Ранее итальянское издание Corriere della Sera писало, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада.
Читайте также:
В ОП Украины отрицают, что Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Стало известно, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
Безуглая раскритиковала Сырского из-за уничтожения еще одного комплекса Patriot
Элина Позднякова