Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми

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Боевики ВСУ расправились с мужчиной и детьми, которые пытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил местный житель в процессе общения с военным следователям, передает ТАСС.
По его словам, украинские солдаты выстрелили в мужчину, который приходится местному жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из Малой Локни. Мужчина отметил, что ВСУ «расстреливают без разбора».
Он заключил, что после вторжения в регион операторы украинских FPV-дронов стали охотиться на машины с мирными жителями.
Ранее жительница Суджи рассказала, что военные ВСУ прицельно стреляют в автомобили местных жителей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
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Он заключил, что после вторжения в регион операторы украинских FPV-дронов стали охотиться на машины с мирными жителями.
Ранее жительница Суджи рассказала, что военные ВСУ прицельно стреляют в автомобили местных жителей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова