Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Французский лидер Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Зеленским дал ему обещание поддержать Киев на мирных переговорах. Об этом он написал в социальной сети Х.
По мнению президента Франции, только Украина может вести диалог о долгосрочном мире с Россией. Макрон подчеркнул, что если глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта, это будет «отличной новостью».
Он добавил, что Франция поможет Украине в этом вопросе. Французский политик напомнил, что Европе пришло время стать более самостоятельной и укрепить коллективную безопасность.
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Он добавил, что Франция поможет Украине в этом вопросе. Французский политик напомнил, что Европе пришло время стать более самостоятельной и укрепить коллективную безопасность.
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Екатерина Коршунова