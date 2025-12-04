Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. Об этом он заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Французский лидер выразил надежду на то, что Китай присоединится к призыву Европы и объединит усилия для поддержания стабильности и соблюдения международного права.
Макрон подчеркнул, что конфликт на Украине представляет серьёзную угрозу для европейской безопасности, и призвал Пекин использовать своё влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
