Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины

04 декабря 2025, 09:12

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. Об этом он заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.