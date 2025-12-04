Достижения.рф

Марочко: батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой

Фото: iStock/IherPhoto

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что батальон ВСУ попал в окружение в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.



По его данным, численность украинских бойцов достигает размеров батальона. Сейчас горловина составляет менее двух километров и продолжает сужаться.

Марочко подчеркнул, что успешные действия командования российских войск позволили создать эту ситуацию. Окружение произошло в районе Новой Кругляковки, расположенной восточнее Богуславки. Развитие событий может оказать значительное влияние на дальнейшие действия сторон конфликта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

