Макрон призвал Европу послушать Трампа и взять ответственность за Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу послушать слова главы США Дональда Трампа и взять ответственность за Украину. Об этом он заявил в своем интервью Financial times.
«Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — сказал французский лидер.
Также Макрон добавил, что его не удивили действия Трампа, при этом у Европы сейчас появляется возможность для маневра. К тому же президент отметил необходимость встряски для ЕС как снаружи, так и изнутри.
По мнению Макрона, сейчас Европа должна значительно нарастить объем вложений в оборону. Также ЕС необходимо поднять рост экономики и провести дерегуляцию и интеграцию всех ее отраслей.
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Иван Мусатов