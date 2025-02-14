​Министр финансов США Бессент: Штаты хотят получить долю в экономике Украины

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По словам американского министра финансов Скотта Бессента, Штаты хотят получить долю в экономике Украины после урегулирования конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Причина, по которой я совершил визит [в Киев], - дать Украине понять, что мы ожидаем отчетности [за предоставленную американскую помощь], а также что мы хотим быть их партнерами и что американцы собираются принимать участие в послевоенной экономике», — сказал Бессент.
К тому же министр отметил, что с помощью контроля части экономики Украины США рассчитывают получить прибыль для американских граждан. Подобное участие Штатов может распространяться на стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия.
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Иван Мусатов