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Министр финансов США Бессент: Штаты хотят получить долю в экономике Украины

Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

По словам американского министра финансов Скотта Бессента, Штаты хотят получить долю в экономике Украины после урегулирования конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.


«Причина, по которой я совершил визит [в Киев], - дать Украине понять, что мы ожидаем отчетности [за предоставленную американскую помощь], а также что мы хотим быть их партнерами и что американцы собираются принимать участие в послевоенной экономике», — сказал Бессент.

К тому же министр отметил, что с помощью контроля части экономики Украины США рассчитывают получить прибыль для американских граждан. Подобное участие Штатов может распространяться на стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия.

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Трамп высказался о возможных уступках России в процессе переговоров по Украине
Трамп: пока рано обсуждать возможные уступки РФ на переговорах по Украине
14 февраля 2025, 05:31

Фото: iStock/sb2010

По мнению президента США Дональда Трампа, на данный момент рано обсуждать возможные уступки России в процессе мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
«Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет. Переговоры еще не начались», — поделился президент.

Суть вопроса заключалась в уступках РФ в случае того, если Украина откажется вступить в НАТО. В данном контексте Трамп заявил, что еще задолго до вступления президента РФ Владимира Путина на пост главы государства Россия выступала за невозможность членства Украины в альянсе. При этом последняя придерживалась этой позиции до недавних пор.

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Российский расчет «Панциря-С» уничтожил 16 беспилотников ВСУ в зоне СВО
14 февраля 2025, 05:18

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панциря-С» российской армии уничтожил 16 украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем», — рассказал в опубликованном видеоролике ведомства командир расчета данного комплекса Евгений Галкин.

Как отметил военный, подобная успешная работа связана со слаженностью и опытом команды. В Минобороны уточнили, что Галкина за мужество и проявленный героизм представили к государственным наградам.

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Макрон призвал Европу послушать Трампа и взять ответственность за Украину
Макрон призвал Европу послушать Трампа и взять ответственность за Украину
14 февраля 2025, 05:02

Фото: iStock/artJazz

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу послушать слова главы США Дональда Трампа и взять ответственность за Украину. Об этом он заявил в своем интервью Financial times.
«Трамп говорит Европе, что теперь нам надо взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — сказал французский лидер.

Также Макрон добавил, что его не удивили действия Трампа, при этом у Европы сейчас появляется возможность для маневра. К тому же президент отметил необходимость встряски для ЕС как снаружи, так и изнутри.

По мнению Макрона, сейчас Европа должна значительно нарастить объем вложений в оборону. Также ЕС необходимо поднять рост экономики и провести дерегуляцию и интеграцию всех ее отраслей.

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Канцлер Шольц призвал ввести в ФРГ режим ЧП на фоне заявлений США по Украине
14 февраля 2025, 02:35

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Олаф шольц призвал бундестаг ввести в стране чрезвычайное положение после заявлений США по украинскому вопросу. Об этом политик заявил в своем видеообращении в соцсети X.
«Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза: что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. И я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время», — сказал Шольц.

Также Канцлер отметил, что переговоры американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина не стали для него неожиданностью. К тому же сейчас страна обязана делать намного больше для обеспечения своей безопасности.

По поводу последнего Шольц предложил ряд реформ. В их список вошло предложение освободить от налогов на инвестиции оборонную промышленность Германии. При этом теперь в ФРГ украинский конфликт будет обозначен как чрезвычайная ситуация.

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Встреча представителей РФ и Украины пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии
Трамп: встреча представителей РФ и Украины пройдет на следующей неделе
14 февраля 2025, 01:44

Фото: iStock/3dmitry

По словам президента США Дональда Трампа, встреча представителей России и Украины состоится в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Также Трамп отметил, что предстоящие диалоги между представителями РФ, США и Украины покажут, насколько достижимо мирное решение украинского конфликта.

Ранее американский президент заявлял о первых контактах России и Штатов по Украине, которые состоятся уже 14 февраля. Встреча пройдет во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Радио 1» сообщало, что советник Трампа Кита Келлог поделился некоторыми условиями будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. В нем будут зафиксированы новые регионы России, при этом другим странам их не обязательно признавать.

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