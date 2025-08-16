В Киеве назвали одно условие для переговоров с Россией после встречи Путина и Трампа на Аляске
Лещенко: Переговоры с Россией должны стартовать после прекращения огня
Переговоры между Москвой и Киевом должны возобновиться после установления режима прекращения огня, заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире украинских СМИ.
Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран выразил предпочтение не просто прекращению огня, а быстрому мирному соглашению. Киев, таким образом, выступил против этой позиции Белого дома.
«Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины. Если есть прекращение огня ,— открывается пространство для дипломатии», — сказал Лещенко.Ранее бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд предупредил, что после российско‑американского саммита на Аляске на Зеленского может усилиться давление. По его мнению, в западных кругах прозвучал тревожный сигнал о том, что полная и однозначная поддержка Зеленского может оказаться ошибкой.