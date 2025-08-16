В Киеве назвали одно условие для переговоров с Россией после встречи Путина и Трампа на Аляске

16 августа 2025, 14:54

Лещенко: Переговоры с Россией должны стартовать после прекращения огня

Фото: istockphoto/Diy13

Переговоры между Москвой и Киевом должны возобновиться после установления режима прекращения огня, заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире украинских СМИ.





Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран выразил предпочтение не просто прекращению огня, а быстрому мирному соглашению. Киев, таким образом, выступил против этой позиции Белого дома.





«Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины. Если есть прекращение огня ,— открывается пространство для дипломатии», — сказал Лещенко.

