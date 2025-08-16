ЕС раскрыл свои планы в отношении России после саммита на Аляске
ЕС продолжит давить на Россию санкциями
Евросоюз намерен продолжать санкционное давление на Россию и готов вводить новые ограничения. Такую позицию заявили лидеры ЕС по итогам встречи президентов России и США.
В сообщении также отмечается готовность Евросоюза работать над проведением трехстороннего саммита Москва—Вашингтон—Киев. Европейские лидеры, по данным пресс-релиза, выступили против ограничений поставок Украине и против вступления страны в НАТО.
«Мы готовы оказывать давление на Россию. Мы будем продолжать ужесточать санкции и принимать более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на российскую военную экономику», — говорится в заявлении.О том, что после встречи Путина и Трампа было созвано экстренное заседание послов ЕС, стало известно 16 августа — на нём обсуждались дальнейшие шаги по украинскому направлению. Ранее президент США сообщил, что в переговорах с европейскими политиками достигнуто понимание: лучше добиваться мирного соглашения, чем ограничиваться прекращением огня; при этом разговор с лидерами НАТО оказался «непростым».