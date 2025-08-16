ЕС раскрыл свои планы в отношении России после саммита на Аляске

16 августа 2025, 14:43

ЕС продолжит давить на Россию санкциями

Фото: istockphoto/butenkow

Евросоюз намерен продолжать санкционное давление на Россию и готов вводить новые ограничения. Такую позицию заявили лидеры ЕС по итогам встречи президентов России и США.





В сообщении также отмечается готовность Евросоюза работать над проведением трехстороннего саммита Москва—Вашингтон—Киев. Европейские лидеры, по данным пресс-релиза, выступили против ограничений поставок Украине и против вступления страны в НАТО.



