Bloomberg: Киев пойдет на невыгодную сделку с РФ из-за Запада
Киевским властям придется согласиться на невыгодную сделку с Россией из-за зависимости от помощи стран Запада. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что для прекращения конфликта Киев вынужден пойти на невыгодную для себя сделку. В том числе в нее может войти обмен территориями на фоне сокращения помощи.
«Украина сталкивается с последствиями зависимости от зарубежной помощи – будь то оружие, политическая поддержка или Starlink. Такая зависимость означает, что у Владимира Зеленского может по сути не оказаться другого выбора, как принять невыгодную сделку, которая может включать обмен территориями на фоне сокращения помощи», — передает автор статьи.
Ранее газета New York Times писала, что власти Германии смирились с необходимостью Украины уступить часть территорий России. Официальные лица избегают комментариев по данному поводу, но в частном у них прослеживается признание данного факта.