Bloomberg: Киев пойдет на невыгодную сделку с РФ из-за Запада

13 августа 2025, 17:51

Фото: iStock/Oleksandr Tkachenko

Киевским властям придется согласиться на невыгодную сделку с Россией из-за зависимости от помощи стран Запада. Об этом сообщает Bloomberg.





Агентство отмечает, что для прекращения конфликта Киев вынужден пойти на невыгодную для себя сделку. В том числе в нее может войти обмен территориями на фоне сокращения помощи.





«Украина сталкивается с последствиями зависимости от зарубежной помощи – будь то оружие, политическая поддержка или Starlink. Такая зависимость означает, что у Владимира Зеленского может по сути не оказаться другого выбора, как принять невыгодную сделку, которая может включать обмен территориями на фоне сокращения помощи», — передает автор статьи.