Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о необходимости перемирия с Россией

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Киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать. Об этом Корнейчук сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Это посыл о том, что якобы в Вашингтоне ничего не знают, якобы Байден не принуждает Украину ни к какой заморозке войны. Это должна быть именно позиция Украины. Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону, и надо начинать какие-то переговоры», — цитирует Корнейчука РИА Новости.Политолог отмечает, что данные сигналы исходят от главкома украинских войск Валерия Залужного, главы ГУР МО Кирилла Буданова и, постепенно, от Зеленского. Корнейчук считает, что настанет день, когда украинскому президенту придется прямо заявить о переговорах.
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Екатерина Коршунова