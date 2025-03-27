Стало известно, какую тактику, заимствованную у Израиля, применяют ВСУ

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Вооруженные силы Украины начали активно использовать тактику «тысячи порезов», заимствованную у Израиля, в своих атаках на российские позиции. Об этом пишет NEWS.ru.
Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что суть этой стратегии заключается в массовом запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) противника.
По словам Липового, Украина располагает значительным количеством дронов, получаемых из различных европейских стран и США. Он подчеркнул, что такая тактика, основанная на количественном превосходстве, позволяет пробивать защиту и достигать целей, несмотря на активное противодействие.
Липовой также отметил, что беспилотники уже произвели революцию в современном бою и стали важной частью военных сил многих стран, включая Россию. Их использование может нанести серьезный ущерб как личному составу, так и технике противника.
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По словам Липового, Украина располагает значительным количеством дронов, получаемых из различных европейских стран и США. Он подчеркнул, что такая тактика, основанная на количественном превосходстве, позволяет пробивать защиту и достигать целей, несмотря на активное противодействие.
Липовой также отметил, что беспилотники уже произвели революцию в современном бою и стали важной частью военных сил многих стран, включая Россию. Их использование может нанести серьезный ущерб как личному составу, так и технике противника.
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Дарья Осипова