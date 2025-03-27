Бойцы ВС РФ подняли российский флаг над МАПП «Суджа»

Украинский самолет МиГ-29 сбит в зоне спецоперации, доложили в Минобороны РФ в четверг, 27 марта. В ведомстве уточнили, что работала противовоздушная оборона. Сообщается, что противник потерял 137 беспилотников самолетного типа, а также реактивный снаряд американской системы HIMARS и пару управляемых авиационных бомб JDAM.