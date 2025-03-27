Бойцы ВС РФ подняли российский флаг над МАПП «Суджа»

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Российские бойцы подняли флаг России над международным автомобильным пропускным пунктом «Суджа», откуда началось вторжение ВСУ на русские земли. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Десантники тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии установили российский стяг на здании МАПП "Суджа" на границе Курской и Сумской областей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что российский флаг подтверждает, что пропускной пункт находится под уверенным контролем ВС РФ.
25 марта Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года.
27 марта ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ несут огромные потери у Олешни, Гоголевки и МАПП «Суджа» в Курской области.
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Элина Позднякова