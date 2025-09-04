На Украине мужчины избили сотрудников военкомата и отобрали оружие

04 сентября 2025, 17:46

Фото: iStock/Olena_Z

В Волынской области Украины несколько мужчин избили сотрудников военкомата и отобрали у одного из них травматический пистолет. Об этом сообщили в областном ТЦК.





Инцидент случился в селе Боратин. На одной из улиц военные увидели четверых мужчин и решили проверить у них документы. Двое из них попытались спрятаться в заброшенном трехэтажном здании. Сотрудники военкомата отправились за ними.





«При попытке проверки документов эти лица начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook*.

«На данный момент одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно перелом руки. На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств», — передает военкомат.