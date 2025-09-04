«Сделано очень хитро»: Военэксперт оценил решение «коалиции желающих» о ракетах для Киева
Кнутов: решение «коалиции желающих» о ракетах станет вмешательством в конфликт
Возможные поставки Киеву вооружения большой дальности членами «коалиции желающих» только затянут конфликт и фактически станут прямым вмешательством на стороне Украины. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее стало известно, что страны «коалиции желающих» пришли к согласию в вопросе поставок ракет большой дальности на Украину.
«Сделано очень хитро, не отдельная страна, как, например, Германия в своё время хотела направить ракеты Taurus, что вызывало недовольство в бундесвере, а это сделано под видом решения «коалиции желающих», то есть коллективное решение, коллективная ответственность», — отметил Кнутов в разговоре с RT.
Он отметил, что в этом случае Москва может предупредить страны Запада о законном праве на уничтожение предприятий, где эти ракеты производят.
Кнутов считает, что Россия примет жёсткое решение, которое даст прочувствовать «коалиции желающих» возможные последствия своего прямого вмешательства в конфликт на стороне Украины.
Тем временем экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник выразил в беседе с Общественной Службой Новостей мнение, что интересы участников «коалиции желающих» не совпадают.
«Кто-то хочет давать деньги, а кто-то нет. Еще вопрос — закупки американского оружия. Те же французы, итальянцы и, возможно, немцы не хотят покупать оружие у США, а потом передавать его Украине. У них есть свое оружие. Зачем финансировать ВПК Америки?» — задался вопросом Олейник.
Однако он считает, что Владимиру Зеленскому мало денег и оружия, ему сейчас нужны люди для продолжения боевых действий.
Олейник также «коалиция желающих» пытается всеми силами привлечь к участию в конфликте президента США Дональда Трампа.