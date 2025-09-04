«Сделано очень хитро»: Военэксперт оценил решение «коалиции желающих» о ракетах для Киева

04 сентября 2025, 18:35

Кнутов: решение «коалиции желающих» о ракетах станет вмешательством в конфликт

Фото: iStock/artJazz

Возможные поставки Киеву вооружения большой дальности членами «коалиции желающих» только затянут конфликт и фактически станут прямым вмешательством на стороне Украины. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.





Ранее стало известно, что страны «коалиции желающих» пришли к согласию в вопросе поставок ракет большой дальности на Украину.





«Сделано очень хитро, не отдельная страна, как, например, Германия в своё время хотела направить ракеты Taurus, что вызывало недовольство в бундесвере, а это сделано под видом решения «коалиции желающих», то есть коллективное решение, коллективная ответственность», — отметил Кнутов в разговоре с RT.

«Кто-то хочет давать деньги, а кто-то нет. Еще вопрос — закупки американского оружия. Те же французы, итальянцы и, возможно, немцы не хотят покупать оружие у США, а потом передавать его Украине. У них есть свое оружие. Зачем финансировать ВПК Америки?» — задался вопросом Олейник.