Макрон высказался о новых поставках Франции ВСУ

Президент Макрон: Франция даст ВСУ еще ракет Aster и истребители Mirage
Франция намеревается поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по поддержке Киева.



Запись его выступления опубликовали на странице Елисейского дворца в X.

«В ближайшие дни мы поставим ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных — прим. ред.) и направим дополнительные самолеты Mirage», — произнес политик.

Макрон добавил, что Париж вместе с партнёрами «объявит о дополнительных инициативах» и подчеркнул, что коалиция обязуется продолжать помогать Украине в укреплении энергетической инфраструктуры.
