Макрон высказался о новых поставках Франции ВСУ

24 октября 2025, 20:43

Президент Макрон: Франция даст ВСУ еще ракет Aster и истребители Mirage

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Франция намеревается поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по поддержке Киева.





Запись его выступления опубликовали на странице Елисейского дворца в X.





«В ближайшие дни мы поставим ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных — прим. ред.) и направим дополнительные самолеты Mirage», — произнес политик.