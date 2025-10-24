Макрон высказался о новых поставках Франции ВСУ
Франция намеревается поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих» по поддержке Киева.
Запись его выступления опубликовали на странице Елисейского дворца в X.
«В ближайшие дни мы поставим ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных — прим. ред.) и направим дополнительные самолеты Mirage», — произнес политик.
Макрон добавил, что Париж вместе с партнёрами «объявит о дополнительных инициативах» и подчеркнул, что коалиция обязуется продолжать помогать Украине в укреплении энергетической инфраструктуры.