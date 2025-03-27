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В Совфеде раскрыли тайный замысел Франции и Британии по Украине

Пушков: Стармер и Макрон хотят создать впечатление активности и лидерства
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Украине, призвана создавать видимость деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Согласно его мнению, основная задача французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сформировавших эту коалицию, — «не быть, а выглядеть содержательно, решительно, внушительно». Сенатор подчеркнул, что Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.

Макрон использует большое количество саммитов и мероприятий, чтобы показать, что он в состоянии руководить другими и находится в центре событий, заключил Пушков.

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Женщина месяц прожила в подвале в одном доме с бойцами ВСУ в Курской области
ТАСС: Под Суджей женщина месяц провела в подвале в одном доме с бойцами ВСУ
27 марта 2025, 08:31

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В Курской области женщина около месяца прожила в подвале дома, в котором находились боевики ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
По словам одного из жителей приграничья, за этот период в доме сменилось несколько групп противника. Он добавил, что женщина до этого получила серьезное ранение ноги — с помощью алкоголя она обрабатывала рану, чтобы не допустить заражения.

Россиянку эвакуировали в безопасное место. До этого она была вынуждена несколько дней бежать по полям и болотам с пакетом, в котором были документы и лекарства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
Песков: военкор Прокофьева многое делала, чтобы показать геройство бойцов
27 марта 2025, 08:22

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении служебных обязанностей на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба канала, уточнив, что с ней находился оператор Дмитрий Волков, который получил ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования и подчеркнул значимость работы Прокофьевой, пишет РИА Новости.
«Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда», — отметил Песков.

Он добавил, что Прокофьева выполняла свою работу мужественно, талантливо и профессионально.

Анна Прокофьева начала свою карьеру в испанской редакции агентства Sputnik, где работала с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года. После увольнения она активно занималась сбором гуманитарной помощи и доставкой ее в зону специальной военной операции. Позже она присоединилась к команде Первого канала.

Память о Прокофьевой и ее вклад в освещение событий на фронте будет сохранена в сердцах коллег и зрителей.

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В Евросоюзе назвали условие отмены антироссийских санкций
Еврокомиссия: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций
27 марта 2025, 08:17

Фото: iStock/Leestat

Вывод российских войск с территории Украины может стать одним из основных условий отмены или изменения антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.
Согласно информации агентства, в конце января и в начале марта текущего года государства Евросоюза продлили действие санкций в отношении РФ еще на шесть месяцев. Любые изменения в санкциях требуют единогласия 27 стран-членов организации.

Ранее глава российского государства Владимир Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Макрон: миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае нападения
27 марта 2025, 08:06

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад планирует направить на Украину, будут готовы дать военный ответ в случае новой агрессии. Об этом пишет РИА Новости.
На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, Макрон уточнил, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их основная цель заключается не в конфликте с вооруженными силами России.

По словам Макрона, если произойдет нападение на украинскую территорию, эти силы будут атакованы и смогут реагировать в соответствии с решениями главнокомандующего.

«Мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир», — подчеркнул он.

Трансляция пресс-конференции велась в официальном аккаунте Елисейского дворца.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В Брянской области уничтожен украинский беспилотник
27 марта 2025, 07:50

Фото: iStock/sommersby

В результате работы дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) России ночью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом проинформировало МО РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — указано в сообщении.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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