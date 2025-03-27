В Совфеде раскрыли тайный замысел Франции и Британии по Украине

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Так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Украине, призвана создавать видимость деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Согласно его мнению, основная задача французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сформировавших эту коалицию, — «не быть, а выглядеть содержательно, решительно, внушительно». Сенатор подчеркнул, что Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.
Макрон использует большое количество саммитов и мероприятий, чтобы показать, что он в состоянии руководить другими и находится в центре событий, заключил Пушков.
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Макрон использует большое количество саммитов и мероприятий, чтобы показать, что он в состоянии руководить другими и находится в центре событий, заключил Пушков.
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Екатерина Коршунова