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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания», несмотря на позицию РФ. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с европейскими лидерами.
«Военные будут охватывать морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не РФ должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине. Со следующей недели наши дипломатические советники будут следить за выполнением принятых сегодня решений», — заявил Макрон.
При этом он не уточнил, как именно будет функционировать миссия, и на каких основаниях она войдёт на Украину.
Президент Франции также добавил, что в течение трех ближайших недель европейские страны подготовят свое предложение о соблюдении прекращения огня на Украине.
Кроме того, Макрон отметил, что Британия и Франция намерены отправить на территорию Украины делегацию военных для реформирования ВСУ.
Некоторые СМИ считают, что подобные заявления направлены на срыв возможных договоренностей об окончании конфликта, к которым сейчас активно призывает Киев и Москву президент США Дональд Трамп.
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Элина Позднякова