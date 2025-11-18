Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 31 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Десять вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Воронежской областью, десять — над Тамбовской областью, три — над Ростовской областью, три — над Ярославской областью, два — над Смоленской областью, один — над Брянской областью, один — над Курской областью, один — над Орловской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало формировать штурмовые группы с участием женщин.
