Военный ВСУ скрывался в подвале в Судже под видом женщины
Настоятель Свято-Троицкого храма Суджи Курской области отец Евгений рассказал о необычном случае. Об этом пишет РИА Новости.
В апреле он и местные жители обнаружили в подвале украинского военнослужащего, который пытался скрыться. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина переоделся в женскую одежду.
Военный надел юбку и платок, но не смог полностью замаскироваться. Отец Евгений отметил, что несмотря на попытки спрятаться, штаны и обувь помогли разоблачить боевика.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
