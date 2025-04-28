«Вот и нужна денацификация»: Захарова ответила на призыв Бенюка бить детей за русский язык

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Спецоперация на Украине нужна, чтобы не возникало и мысли бить детей за использование русского языка. Об этом заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на призыв украинского актера Богдана Бенюка «воевать» с детьми.
«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала она в своем Telegram-канале.Захарова заключила, что нельзя вбить бутылкой по голове гордость за свою страну. Перед этим Богдан Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка.
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Никита Кротов