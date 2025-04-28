«Вот и нужна денацификация»: Захарова ответила на призыв Бенюка бить детей за русский язык

Владимир Зеленский может решиться на теракт в День Победы, считает военкор Александр Коц. Свое мнение журналист изложил в Telegram-канале. Он считает, что киевский режим может попытаться испортить празднование не только при помощи политических шагов по типу организации альтернативного празднования 9 мая с участием европейских лидеров.