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«Вот и нужна денацификация»: Захарова ответила на призыв Бенюка бить детей за русский язык

МИД: СВО на Украине нужна, чтобы не возникало мысли бить детей за русский язык
Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Спецоперация на Украине нужна, чтобы не возникало и мысли бить детей за использование русского языка. Об этом заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на призыв украинского актера Богдана Бенюка «воевать» с детьми.
«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова заключила, что нельзя вбить бутылкой по голове гордость за свою страну. Перед этим Богдан Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка.

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Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшее время
Макрон: давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь или десять дней
28 апреля 2025, 22:33

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Давление на Россию в контексте достижения мира на Украине будет усилено в ближайшие восемь или десять дней заявил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Paris Match.
«Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — сказал Макрон, отвечая на вопрос, действительно ли, по его мнению, в настоящее время прекращение боевых действий между РФ и Украиной близко как никогда.
Французский лидер добавил, что ближайшие пару недель будут ключевыми в попытках усилить давление и прекратить огонь.

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня», — заключил Макрон.
Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.

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#новости
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Военкор Коц раскрыл возможные планы Зеленского на День Победы
Военкор Коц: Зеленский может решиться на теракт в День Победы
28 апреля 2025, 21:45

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может решиться на теракт в День Победы, считает военкор Александр Коц. Свое мнение журналист изложил в Telegram-канале. Он считает, что киевский режим может попытаться испортить празднование не только при помощи политических шагов по типу организации альтернативного празднования 9 мая с участием европейских лидеров.
«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное, вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта», — думает военкор.
Коц не исключил, что Киев может устроить теракт у себя, чтобы «привычно обвинить в этом Россию». Зеленский пригласил лидеров Европы на Украину 9 мая, чтобы противостоять «параду Владимира Путина». Киев призвал «продемонстрировать» их общее единство таким образом.

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#теракт
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«Осторожно, новости»: жители некоторых районов столицы услышали сирену
28 апреля 2025, 21:09

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В некоторых столичных районах прозвучали сирены, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным журналистов, тревога сработала в районе Сокол, Печатники, Измайлово, Чертаново и в центре Москвы. Произошедшее пока официально не комментировали. Обычно такие сигналы используют для проверки или предупреждения об опасности.
В начале марта в российских регионах прозвучали громкоговорители и электросирены, в радио- и телеэфирах был сигнал «Внимание всем!». Кроме того, в феврале сирены проверялись в Псковской области. Регионы России каждый год проверяют работоспособность оповещающих систем. В последнее время это связано с угрозами налетов вражеских дронов или ракетной опасности.

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На Украине призвали «воевать» с детьми из-за русского языка
Актер с Украины Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка
28 апреля 2025, 20:53

Фото: istockphoto/reflection_art

Бить детей прутом за использование русского языка призвал советский и украинский актер Богдан Бенюк. Его цитируют СМИ Украины.
«Берешь прут. И (бьешь. — Прим. ред.) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. <…> Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал артист.

Обозреватели подчеркнули, что конституция Украины гарантирует свободное развитие и использование русского языка. В 2013-2014 гг. на Украине произошел госпереворот. В 2015 году в силу вступил закон о декоммунизации. В республике начали уничтожать все, что связано с русским миром: памятники и книги. Кроме того, на Украине периодически происходят конфликты на фоне прослушивания гражданами российской музыки.

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Алаудинов доложил последние новости из Белгородской области
Алаудинов: пункты Демидовка и Поповка зачищены от пытавшихся зайти боевиков ВСУ
28 апреля 2025, 20:39

Фото: istockphoto/dk_photos

Населенные пункты Поповка и Демидовка защищены от пытавшихся зайти в них боевиков ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен», — доложил офицер.

Генерал-лейтенант уточнил, что за последние пару дней «Ахматовцы» ликвидировали несколько вражеских групп, которые пытались зайти на Белгородчину. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник предпринимает попытки атаковать приграничные территории РФ.

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Названы сроки полной очистки границ России от ВСУ
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