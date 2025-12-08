В районе Энергодара зафиксировали 10 обстрелов за ночь

08 декабря 2025, 16:50

Алексей Лихачев (Фото: www.kremlin.ru)

За прошедшую ночь в районе Энергодара было зафиксировано 10 обстрелов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.