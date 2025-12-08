В районе Энергодара зафиксировали 10 обстрелов за ночь
За прошедшую ночь в районе Энергодара было зафиксировано 10 обстрелов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Он отметил, что ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной. По словам Лихачева, с точки зрения радиационной безопасности все находится под контролем.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки нанесли 50 ударов по 11 населенным пунктам Херсонской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
