Самолёт-шпион НАТО вторгся в черноморский сектор
Британский самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint осуществил полёт над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации издания, воздушное судно проводит разведку для ВСУ в районе, где диспетчерские службы России осуществляют управление воздушным движением. Экипаж британского самолёта не запрашивал разрешения на вход в этот сектор.
Такие действия рассматриваются как нарушение процедур использования воздушного пространства. Из-за манёвров разведчика лайнер авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Стамбул — Москва (Внуково), увеличил высоту полёта на 300 метров.
Ранее в Госдуме заявили о риске военного конфликта России с Европой.
