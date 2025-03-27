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Главным неудачником в переговорах по Украине становится Киев, пишет британский журнал Spectator.
«Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах», — сказано в материале.
По мнению обозревателя, встревоженность Владимира Зеленского связана с тем, что президент США Дональд Трамп говорит с Россией об украинских территориях без участия киевского режима.
Трамп говорил о том, что Вашингтон в рамках инициатив по урегулированию конфликта обсуждает территориальные вопросы, линии демаркации, а также контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф отмечал, что статус новых регионов РФ и признание их международным сообществом будут центральными вопросами.
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Никита Кротов