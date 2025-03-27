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В Британии назвали главного неудачника в переговорах по Украине

Spectator: Украина становится главным неудачником в мирных переговорах
Фото: istockphoto/nevenmn

Фото: istockphoto/nevenmn

Главным неудачником в переговорах по Украине становится Киев, пишет британский журнал Spectator.
«Украина начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах», — сказано в материале.

По мнению обозревателя, встревоженность Владимира Зеленского связана с тем, что президент США Дональд Трамп говорит с Россией об украинских территориях без участия киевского режима.

Трамп говорил о том, что Вашингтон в рамках инициатив по урегулированию конфликта обсуждает территориальные вопросы, линии демаркации, а также контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф отмечал, что статус новых регионов РФ и признание их международным сообществом будут центральными вопросами.

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Никита Михалков: Зеленский повторяет судьбу Лжедмитрия
27 марта 2025, 13:32

Владимир Зеленский

Российский режиссер Никита Михалков считает, что Владимир Зеленский может повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I. Об этом он говорил в эфире своего авторского проекта «Бесогон».
«Украинский лидер рискует повторить судьбу самозванца Лжедмитрия I», — заявил Михалков.

Он напомнил, что после свержения Лжедмитрия все его указы были отменены, а тело валяли в грязи и сожгли. Потом его пеплом выстрелили из пушки в сторону Польши.

«В нашем случае — в сторону Вашингтона», — отметил автор программы.

По мнению Михалкова, такая участь постигла Лжедмитрия из-за злоупотребления властью и чувства безнаказанности.

Ранее режиссер резко высказался в адрес деятелей культуры, покинувших РФ и критикующих её. По его мнению, тем, кто уехал и продолжает негативно высказываться о России, не следует рассчитывать на возвращение и признание.

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Стало известно о подлой атаке ВСУ в Курской области
Врио губернатора Хинштейн: ВСУ ранили полицейского в Курской области
27 марта 2025, 12:59

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ атаковали полицейского, который находился внутри машины в Курской области. Об этом проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, все произошло в Судже, когда украинские неонацисты запустили по автомобилю беспилотник. Губернатор охарактеризовал атаку, как подлую и варварскую.

«Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — добавил Хинштейн.
Он также призвал курян к соблюдению безопасности и попросил их быть внимательными. Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы. В качестве целей они выбирают гражданские объекты и мирных граждан. Местные жители также сообщают об угрозах в свой адрес.

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«Будем пальцы отрезать»: россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных
Боевики ВСУ угрожали жителям Курской области из-за родственников-военных
27 марта 2025, 12:42

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ угрожали жителям курского региона расправой из-за родственников-военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из россиянок. С ее слов, неонацисты грозили пытками.
«ВСУ говорили, пугали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать», — пояснила женщина.
Ее показания зафиксировали военные следователи. Бои в Курской области начались после вторжения Украины на территорию региона 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ выбирают в качестве целей мирных граждан, журналистов, волонтеров и других людей. Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

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#курская область
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Почти взвод обученных в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт
27 марта 2025, 12:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Почти целый взвод обученных в Великобритании десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт. Об этом рассказал бывший украинский солдат Валерий Федорович С., сбежавший в Россию, его слова приводит РИА Новости.
«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло», — рассказал перебежчик.

Он также отметил, что многие военнослужащие ВСУ, оставшиеся на Украине, тоже не дошли до линии фронта и разбежались. По словам мужчины, люди хотят жить и попали в армию не по своей воле, а по принуждению ТЦК.

Валерия мобилизовали в Киеве в 2024 году. Он сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании в подконтрольную ВС РФ часть Херсонской области.

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Проект «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО вернуться к мирной жизни
27 марта 2025, 12:07

Фото: istockphoto / zim286

Возвращение к мирной жизни после участия в боевых действиях требует поддержки и адаптации. Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» предлагает бойцам СВО возможность продолжить служение стране, но уже в управлении. Об этом рассказала член Общественного совета проекта, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» и член Совета при Президенте РФ по правам человека Юлия Белехова.
«Речь не только о профессиональных навыках — это возможность обрести уверенность и понимание, что твои знания и опыт востребованы. Важно, что программа дает возможность взаимодействовать с наставниками, коллегами и не просто учиться, а работать в команде единомышленников. Для многих это возможность найти себя в новой роли с новой целью», — сказала Белехова.

С 3 марта по 30 апреля открыт приём заявок на участие в программе «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект помогает развивать навыки в сфере управления и построить дальнейшую карьеру. Кандидатам нужно иметь российское гражданство и диплом о высшем образовании.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, программа реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призвана помочь бойцам СВО найти себя вне зоны боевых действий.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — отметил Воробьев.

Отбор включает тестирование на сайте проекта с 1 по 4 мая (основной поток) и с 26 по 29 мая (дополнительный поток), а также собеседования с 30 мая по 24 июня. Финалистов зачислят в программу 1 июля.

Обучение пройдёт в очно-заочной форме с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года и будет полностью бесплатным. По итогам лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или попадут в кадровый резерв.

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