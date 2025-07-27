Макрон заявил о планах усилить давление на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен усилить давление на Россию. Об этом он написал в соцсети Х.
Макрон отметил, что Франция продолжит увеличивать помощь Украине. По словам французского лидера, Москва должна согласиться на прекращение огня, которое при посредничестве Европы откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире.
Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается страной с динамично развивающейся демократией, что еще сильнее сближает ее с европейскими государства, добавил Макрон.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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