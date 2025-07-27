Воспитанник детского лагеря «Ахмат» ушел в зону СВО — Алаудинов
В зону спецоперации по достижению совершеннолетия отправился воспитанник детского лагеря «Академия дружбы народов «Ахмат». Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
Офицер подчеркнул, что главной задачей лагеря является воспитание патриотов страны. По словам генерал-лейтенанта, в лагере отдыхают дети из разных регионов РФ, включая Чечню, Подмосковье, Белгородскую и Курскую области, Луганскую и Донецкую народные республики (ЛДНР).
«Главная задача этого лагеря — это воспитать патриотов России, которые будут понимать, что наша сила в единстве. Приезжают сюда абсолютно посторонние друг для другу, здесь они настолько единятся, что они разъезжаются со слезами на глазах», — добавил Алаудинов.Собеседник заключил, что в лагере дети учатся самообороне, тактической медицине и различным навыкам выживания.