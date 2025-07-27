Воспитанник детского лагеря «Ахмат» ушел в зону СВО — Алаудинов

27 июля 2025, 16:33

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/@AptiAlaudinovAKHMAT)

В зону спецоперации по достижению совершеннолетия отправился воспитанник детского лагеря «Академия дружбы народов «Ахмат». Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.





Офицер подчеркнул, что главной задачей лагеря является воспитание патриотов страны. По словам генерал-лейтенанта, в лагере отдыхают дети из разных регионов РФ, включая Чечню, Подмосковье, Белгородскую и Курскую области, Луганскую и Донецкую народные республики (ЛДНР).



