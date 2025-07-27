Песков не мог вылететь в Петербург из-за атаки дронов

27 июля 2025, 14:52

Юнашев: самолет с Песковым и Дюминым два часа не мог вылететь из Москвы

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Самолет с Дмитрием Песковым и Алексеем Дюминым не смог вовремя вылететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за массированного налета украинских дронов на Ленинградскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Александр Юнашев.