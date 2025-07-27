Песков не мог вылететь в Петербург из-за атаки дронов
Самолет с Дмитрием Песковым и Алексеем Дюминым не смог вовремя вылететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за массированного налета украинских дронов на Ленинградскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Александр Юнашев.
По его словам, вылет, который был запланирован на 9:30, отложили на два часа. Причиной стали введенные Росавиацией ограничения в работе аэропорта Пулково. Пресс-секретарь президента России подтвердил, что задержка связана с планом «Ковер».
Всего в петербургской авиагавани в связи с атакой беспилотников задержали 93 рейса, еще 33 отменили.
Ранее сообщалось, что на фоне этих ограничений пассажиров рейса «Уфа-Петербург» не выпускают из самолета больше семи часов.
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