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Трамп выдвинул ультиматум России и Украине

Уиткофф: Трамп в ультимативной форме настаивает на переговорах России и Украины
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на проведении прямых переговоров России и Украины. В противном случае Вашингтон выйдет из процесса урегулирования, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Breitbart News..
Отмечается, что ультиматум был выдвинут обеим сторонам переговорного процесса.

Уиткофф добавил, что Штаты хотят быть посредниками и оказывать помощь в завершении украинского конфликта, однако он подчеркнул, что «это не война США».

Ранее издание The National Interest писало, что между Киевом и Вашингтоном произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского вовремя изменить подход в отношениях с властями США.

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Лидеры МИД Китая и Бразилии поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной
13 мая 2025, 06:31

Фото: iStock/3dmitry

Министр иностранных дел Китая Ван И, а также его бразильский коллега Мауро Виейра поддержали прямой диалог между Россией и Украиной по поводу вооруженного конфликта. Об этом сообщает МИД КНР.
«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении отмечается, что в переговорах сторон принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим.

Напомним, что еще год назад власти Китая и Бразилии подготовили совместный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоял из шести пунктов и был одобрен представительствами более чем 100 стран.

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Госдеп США: Рубио обсудил урегулирование конфликта с главами МИД Украины и ЕС
13 мая 2025, 04:45

Фото: iStock/Photoboyko

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудил с лидерами Евросоюза и главой МИД Украины Андреем Сибигой урегулирование конфликта. Об этом сообщает американский Госдеп.
«Лидеры обсудили дальнейшие шаги по прекращению огня и пути к миру на Украине», — передает суть разговора ведомство.

Как оказалось, помимо Сибиги, Рубио созвонился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, его немецким коллегой Йоханом Вадефулем, польским министром иностранных дел Радославом Сикорским и лидером МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. К тому же госсекретарь переговорил с председателем Европарламента Каей Каллас.

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National Interest: в отношениях Киева и Вашингтона произошел разрыв
13 мая 2025, 04:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В отношениях между Киевом и Вашингтоном произошел разрыв из-за Владимира Зеленского, который не способен вовремя сменить подход в отношениях с американскими властями. Об этом сообщает The National Interest.
«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — передает издание.

В публикации отмечается, что киевские власти пытаются использовать к США тот же подход, который был во время правления страной экс-президента Джо Байдена. Нынешний же лидер Дональд Трамп нуждается в другом отношении. К тому же в материале обращают внимание на то, что американский глава до сих пор не простил Зеленского за скандал с импичментом во время его первого президентского срока.

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Минобороны ПНЕ Ливии: военная операция в Триполи завершена
13 мая 2025, 03:59

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Министерстве обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявили об успешном завершении военной операции в Триполи. Об этом ведомство сообщило на своем портале.
«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало о начале очередного вооруженного конфликта, уже в Ливии. Столкновения произошли между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. На фоне этого в столичном аэропорту были отменены все авиарейсы. В городе наблюдались танки и военная техника. В небе над Триполи были видны яркие вспышки.

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Bloomberg: в ЕC ждут переговоров в Турции, прежде чем просить США о санкциях
13 мая 2025, 02:44

Фото: iStock/sinonimas

Главы стран ЕС ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести очередные санкции против РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между... Владимиром Зеленским и российским (президентом - ред.) Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы», — передает агентство.

Помимо глав Европы, Вашингтон также хочет дождаться итогов переговоров между Россией и Украиной для принятия решение о введении новых санкций. На данный момент американская сторона пока не решила насчет давления на Москву.

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение нескольких дней против России могут ввести очередной пакет санкций. Это произойдет в том случае, если Москва не примет условие о введении 30-дневного перемирия на Украине.

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