Трамп выдвинул ультиматум России и Украине

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Президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на проведении прямых переговоров России и Украины. В противном случае Вашингтон выйдет из процесса урегулирования, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Breitbart News..
Отмечается, что ультиматум был выдвинут обеим сторонам переговорного процесса.
Уиткофф добавил, что Штаты хотят быть посредниками и оказывать помощь в завершении украинского конфликта, однако он подчеркнул, что «это не война США».
Ранее издание The National Interest писало, что между Киевом и Вашингтоном произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского вовремя изменить подход в отношениях с властями США.
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Уиткофф добавил, что Штаты хотят быть посредниками и оказывать помощь в завершении украинского конфликта, однако он подчеркнул, что «это не война США».
Ранее издание The National Interest писало, что между Киевом и Вашингтоном произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского вовремя изменить подход в отношениях с властями США.
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Анастасия Чинкова