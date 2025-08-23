Достижения.рф

NBC: Трамп дал Киеву понять, что ему надо пойти на сделку на условиях России

Дональд Трамп (Фото: https://whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине необходимо пойти на сделку преимущественно на условиях России. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.



Согласно информации источника телеканала, публикацию американского лидера в соцсети Truth Social от 21 августа, в которой он заявил, что Украина, находясь исключительно в оборонительном положении, не сможет победить в конфликте с Россией, следует интерпретировать как «сигнал о том, что Украине будет необходимо согласиться на сделку во многом на условиях России».

По данным другого источника, администрация Трампа «не готова сдаваться» в вопросе урегулирования конфликта и убеждена в том, что он не может быть разрешен военными методами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

