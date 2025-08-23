NBC: Трамп дал Киеву понять, что ему надо пойти на сделку на условиях России

23 августа 2025, 15:54

Дональд Трамп (Фото: https://whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине необходимо пойти на сделку преимущественно на условиях России. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.