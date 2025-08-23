NBC: Трамп дал Киеву понять, что ему надо пойти на сделку на условиях России
Президент США Дональд Трамп дал Киеву понять, что для достижения перемирия Украине необходимо пойти на сделку преимущественно на условиях России. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.
Согласно информации источника телеканала, публикацию американского лидера в соцсети Truth Social от 21 августа, в которой он заявил, что Украина, находясь исключительно в оборонительном положении, не сможет победить в конфликте с Россией, следует интерпретировать как «сигнал о том, что Украине будет необходимо согласиться на сделку во многом на условиях России».
По данным другого источника, администрация Трампа «не готова сдаваться» в вопросе урегулирования конфликта и убеждена в том, что он не может быть разрешен военными методами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
