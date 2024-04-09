«Максимум внимания»: Появились детали совещания Зеленского с генералами

Харьков является главной темой на совещаниях украинского верховного командования. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает РИА Новости.
«Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной», — заявил президент.Как утверждает Зеленский, Киев активно работает над усилением систем противовоздушной обороны в Харькове совместно с западными партнерами.
На прошлой неделе отставной генерал украинской, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что положение ВСУ в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне тяжелое. Он обратил внимание, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.
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Алина Юрчак