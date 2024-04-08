В Британии заявили, что ВКС РФ полностью контролируют небо над Украиной

Фото: сайт Минобороны РФ
Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в небе над Украиной доминирует российская авиация.
В своём блоге на YouTube он сказал, что ВКС РФ полностью контролируют небо в зоне СВО. Это позволяет российской стороне совершать успешные атаки на пункты дислокации ВС Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — отметил Меркурис.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян