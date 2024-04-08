В ГД раскрыли коварные планы Украины по ЗАЭС

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Украина хочет взорвать Запорожскую АЭС и ответственность за это возложить на Россию. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Рецепт у Зеленского один - нагнетать обстановку провокациями, как это было, к примеру, в Буче, где, совершенно очевидно, были разбросаны тела тех, кого убили укронацисты, но обвинили-то Россию, и западная поддержка Украины многократно усилилась», — цитирует РИА Новости Журавлёва.
По его словам, Украина уже не раз пыталась устроить диверсию на ЗАЭС. Взорвать её, а обвинить Россию. И даже тот факт, что при взрыве половину Украины «накроет радиацией», не остановит киевские власти.
При этом Журавлёв уверен, что украинское руководство уже подготовило пути побега на Запад, а судьба народа их не особо интересует.
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