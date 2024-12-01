Российские военные раскрыли детали освобождения Новоалексеевки

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Военные группировки войск «Центр», принявшие участие в освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республики (ДНР), раскрыли подробности установления контроля над населенным пунктом. Министерство обороны процитировало бойцов в Telegram-канале.
Отмечается, что заход в Новоалексеевку происходил небольшими группами. Солдаты перемещались из укрытия в укрытие, используя блиндажи, спрятанные в лесных поясах.
Корректировка действий штурмовой группы осуществлялась артиллерийскими расчетами и расчетами беспилотников. Кроме того, мощную огневую поддержку обеспечивали ударные FPV-дроны, выбивавшие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укреплений.
В Минобороны подчеркнули, что в результате активных и решительных действий российские военные заняли важную позицию и разместили на территории поселения российский триколор.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новоселидовка в ДНР.
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Корректировка действий штурмовой группы осуществлялась артиллерийскими расчетами и расчетами беспилотников. Кроме того, мощную огневую поддержку обеспечивали ударные FPV-дроны, выбивавшие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укреплений.
В Минобороны подчеркнули, что в результате активных и решительных действий российские военные заняли важную позицию и разместили на территории поселения российский триколор.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новоселидовка в ДНР.
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Александр Климов