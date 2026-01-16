Российские силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 15 на 16 января. Они перехватили 106 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сорок четыре — над Белгородской областью, двадцать два — над Рязанской областью, одиннадцать — над Ростовской областью, одиннадцать — над Воронежской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Тульской областью, четыре — над Волгоградской областью, один — над Республикой Крым, один — над Орловской областью, один — над Липецкой областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
