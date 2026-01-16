Российские силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских БПЛА

16 января 2026, 08:00

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 15 на 16 января. Они перехватили 106 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.