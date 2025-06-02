Малков: в Рязани обломки дрона повредили автомобили и несколько домов

02 июня 2025, 01:08

Фото: iStock/rancho_runner

В Рязани в результате падения обломков беспилотника были повреждены автомобили и окна в нескольких жилых домах. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.







«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.