В Рязани прогремело свыше 10 взрывов на фоне атаки дронов ВСУ

02 июня 2025, 00:42

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Рязани прогремело не менее 12 взрывов на фоне атаки украинских беспилотников на город. Об этом сообщает Mash.







«ВСУшные беспилотники атакуют Рязань. Больше часа в регионе работает ПВО — местные слышали не менее 12 звуков взрывов в небе над городом», — передает telegram-канал.