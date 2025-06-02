В Рязани прогремело свыше 10 взрывов на фоне атаки дронов ВСУ
В Рязани прогремело не менее 12 взрывов на фоне атаки украинских беспилотников на город. Об этом сообщает Mash.
«ВСУшные беспилотники атакуют Рязань. Больше часа в регионе работает ПВО — местные слышали не менее 12 звуков взрывов в небе над городом», — передает telegram-канал.
Впервые об атаке БПЛА стало известно в районе 23:20. На подлете к городу раздались взрывы и в небе наблюдалась яркая вспышка. После этого в некоторых домах затряслись окна. Преимущественно хлопки слышны в районе железнодорожного вокзала, микрорайонов Дягилево и Приокский, а еще в районе Недостоево.