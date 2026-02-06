Депутат Чепа назвал демагогией спор на Украине о том, кто подпишет мир с Россией

06 февраля 2026, 15:13

Фото: iStock/FabrikaCr

Спор в Раде о том, кто со стороны Украины должен подписывать мирное соглашение с Россией, является обычной демагогией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа.





Накануне стало известно, что украинские парламентарии спорят, кто со стороны Украины должен подписывать мирное соглашение с Россией.





«Кто будет подписывать? Это демагогия с целью показать, что Украина готова подписывать (мирный договор. — Ред.), что все давно готово, а на самом деле мы слышим заявления о каких-то предложениях по гарантиям безопасности», — отметил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».