Депутат Чепа назвал демагогией спор на Украине о том, кто подпишет мир с Россией
Спор в Раде о том, кто со стороны Украины должен подписывать мирное соглашение с Россией, является обычной демагогией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Накануне стало известно, что украинские парламентарии спорят, кто со стороны Украины должен подписывать мирное соглашение с Россией.
«Кто будет подписывать? Это демагогия с целью показать, что Украина готова подписывать (мирный договор. — Ред.), что все давно готово, а на самом деле мы слышим заявления о каких-то предложениях по гарантиям безопасности», — отметил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».
Он напомнил о заявлении генсека НАТО Марка Рютте о планах ввести войска альянса на территорию Украины после завершения конфликта. Так, Чепа подчеркнул, что доверия к киевским властям на сегодняшний день «крайне мало».