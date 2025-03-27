«Мало не покажется»: Украине пригрозили ответным ударом РФ

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Россия может нанести ответный удар по Украине из-за нарушения Киевом 30-дневного отказа от атак на энергообъекты. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
«Мы четко выполняли договоренности. Хохлы нас провоцируют, безусловно. И этот бандит Владимир Зеленский провоцирует, чтобы мы ответили, ударили по ним. Мы будем смотреть на то, как они продолжают бомбить наши объекты? Это все до поры до времени», — заявил Заварзин в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что российская сторона уведомит США и ударит так, «что мало не покажется». По словам Заварзина, Москва выполняет условия достигнутых договоренностей, а киевский режим — «бандюганы».
Ранее в Минобороны РФ уже неоднократно заявляли, что вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, продолжает ежедневно атаковать их.
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