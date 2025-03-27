«Мало не покажется»: Украине пригрозили ответным ударом РФ

В Судже произошел поразительный инцидент, который стал объектом обсуждения в Telegram-канале «Суджа родная». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пожилая жительница города, находясь в непосредственной близости от опасности, реагирует на прилет снаряда с удивительным спокойствием.