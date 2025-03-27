Стало известно о подлой атаке ВСУ в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Боевики ВСУ атаковали полицейского, который находился внутри машины в Курской области. Об этом проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, все произошло в Судже, когда украинские неонацисты запустили по автомобилю беспилотник. Губернатор охарактеризовал атаку, как подлую и варварскую.
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«Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно», — добавил Хинштейн.Он также призвал курян к соблюдению безопасности и попросил их быть внимательными. Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы. В качестве целей они выбирают гражданские объекты и мирных граждан. Местные жители также сообщают об угрозах в свой адрес.
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Никита Кротов