«Мама и папа всегда рядом»: Мария Погребняк поздравила сына с совершеннолетием

Артём, Владимир и Мария Погребняк (Фото: соцсети)
Старший сын Павла и Марии Погребняк Артём стал совершеннолетним. Мама очень тепло и трогательно поздравила ребёнка с днём рождения, посвятив ему большой пост.
«Артем, ты мой первенец, мой старший сын, и, помимо этого, ты для меня самый близкий и верный друг. У нас нет секретов — мы доверяем и вдохновляем друг друга», — написала известная российская певица, блогерша и бизнес-леди.
Многодетная мама назвала своего старшего сына олицетворением всех своих надежд и устремлений. Также она отметила, что Артём очень любящий, внимательный, воспитанный и умный парень.
Нынешний именинник — старший из трёх братьев, родившихся в семье известного российского футболиста Павла Погребняка («Спартак, «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Тосно», «Урал», сборная России) и Марии. От первого мужа женщин воспитывает ещё младших Алексея и Павла. В 2023 году звёздная пара рассталась после 17 лет брака.
Через девять месяцев после громкого разрыва она получила предложение руки и сердца от бизнесмена Игоря Головинского. В сентябре прошлого года у пары родился сын Владимир.
Читайте также:
Мария Погребняк сыграла свадьбу в живописном месте на острове Маврикий
«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой
«Изменила с танцором. Одно место у нее слабое»: Мария Погребняк раскрыла интимную тайну Лерчек
Александр Бойцов