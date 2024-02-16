«Мама, я дома»: душераздирающая история возвращения российского бойца из плена ВСУ

Фото: iStock/Sinenkiy
Российский военный, за обмен которого украинские военные требовали 1,5 млн рублей у его семьи, вернулся домой из украинского плена. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, мужчина работал до 2022 года в МЧС. Потом он уволился и ушел на спецоперацию. Во время одного из боев ему оторвало ступню, и он попал в плен ВСУ. Там, по его словам, обращались по-разному. В плену он жил только одной мыслью: вернуться домой.
Впервые его включили список обмена 24 января. Однако тогда ВСУ сбили российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, и автобус с российскими пленными развернули.
Однако две недели назад он все-таки смог вернуться в Россию.
Украинцы ранее связывались с матерью Сергея и требовали у нее 1,5 млн рублей за то, чтоб его внести в список на обмен. После ее отказа шантажисты пропали. А потом раздался звонок, и она услышала три заветных слова: «Мама, я дома».
Читайте также:
Бойцы ВСУ помогли эвакуировать взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ
«Без единого выстрела»: В Запорожской области бойцы ВСУ сдались в плен ВС РФ
Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
Впервые его включили список обмена 24 января. Однако тогда ВСУ сбили российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, и автобус с российскими пленными развернули.
Украинцы ранее связывались с матерью Сергея и требовали у нее 1,5 млн рублей за то, чтоб его внести в список на обмен. После ее отказа шантажисты пропали. А потом раздался звонок, и она услышала три заветных слова: «Мама, я дома».
Читайте также:
Бойцы ВСУ помогли эвакуировать взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ
«Без единого выстрела»: В Запорожской области бойцы ВСУ сдались в плен ВС РФ
Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
Элина Позднякова