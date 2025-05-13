Посол Мирошник: Зеленский должен выразить свою позицию по переговорам действиями

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и его «кураторы» должны действиями выразить позицию по предстоящим переговорам между РФ и Украиной. Так считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, на сегодняшний день ещё рано говорить о каких-либо достигнутых договорённостях.
При этом Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в четверг, 15 мая, в Турции, за что первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT сравнил главу киевского режима с «человеком из подворотни».
Он пояснил, что перед переговорами лидеров стран сначала создаются передовые группы, которые должны обсудить основные темы, а это длительная работа, уточнил парламентарий.
Читайте также:
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Политолог оценил реакцию Зеленского на мирное предложение Путина
«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая
«Предложение сделано, поэтому сейчас мяч на той стороне. Мы ждем реакции с той стороны, со стороны спонсоров, со стороны кураторов, со стороны самого Зеленского. Эта позиция должна быть выражена не только в словах, какой-то истеричной риторике, а в действиях», — сказал Мирошник в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в четверг, 15 мая, в Турции, за что первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT сравнил главу киевского режима с «человеком из подворотни».
«Это не речь президента страны, это не речь политика, это высказывание человека из подворотни, который не понимает ни в политике, ни в международных переговорах. Это призыв человека, который привык на сцене выступать с различными комическими репризами», — отметил Водолацкий.
Он пояснил, что перед переговорами лидеров стран сначала создаются передовые группы, которые должны обсудить основные темы, а это длительная работа, уточнил парламентарий.
Читайте также:
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Политолог оценил реакцию Зеленского на мирное предложение Путина
«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая
Элина Позднякова