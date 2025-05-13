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Посол Мирошник: Зеленский должен выразить свою позицию по переговорам действиями

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и его «кураторы» должны действиями выразить позицию по предстоящим переговорам между РФ и Украиной. Так считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, на сегодняшний день ещё рано говорить о каких-либо достигнутых договорённостях.

«Предложение сделано, поэтому сейчас мяч на той стороне. Мы ждем реакции с той стороны, со стороны спонсоров, со стороны кураторов, со стороны самого Зеленского. Эта позиция должна быть выражена не только в словах, какой-то истеричной риторике, а в действиях», — сказал Мирошник в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в четверг, 15 мая, в Турции, за что первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT сравнил главу киевского режима с «человеком из подворотни».

«Это не речь президента страны, это не речь политика, это высказывание человека из подворотни, который не понимает ни в политике, ни в международных переговорах. Это призыв человека, который привык на сцене выступать с различными комическими репризами», — отметил Водолацкий.

Он пояснил, что перед переговорами лидеров стран сначала создаются передовые группы, которые должны обсудить основные темы, а это длительная работа, уточнил парламентарий.

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Пленный: командование ВСУ отправляет на штурм позиций ВС РФ слепых и больных
13 мая 2025, 00:10

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ бросают на штурм позиций ВС РФ пенсионеров и больных солдат. Об этом рассказал бывший украинский военнопленный Максим Волошин, возвращенный на родину в мае 2025 года в рамках обмена.
По словам Волошина, его насильно мобилизовали 21 октября 2024 года по пути на работу.

В январе 2025 года украинское командование отправило его на штурм российских позиций с пенсионерами, один из которых был слепым.

«Я выходил с дедом слепым. Со мной пара дедов была и двое нормальных. Все побратимы были "задвухсочены"», — рассказал Волошин в беседе с RT.

Сам он пытался найти своих, но случайно вышел на позиции ВС РФ, где его взяли в плен. Возвращаться в армию мужчина больше не хочет, и говорит, что лучше сядет в тюрьму. 6 мая текущего года его отправили на родину в рамках обмена пленными.

Другой пленный боевик ВСУ Николай рассказал «Известиям», что сослуживцы сбежали и бросили его одного.

«Когда ваши наступали, они (боевики ВСУ. — Ред.) собрали все манатки и убегали. А что мне? Я не хочу воевать», — вспомнил украинец.

Он добавил, что находился на позиции около двух дней, после чего сдался в плен бойцам ВС РФ.

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Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
12 мая 2025, 20:25

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава киевского режима сообщил во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский указал на важность совместной с Европой работы ради достижения долгосрочного обеспечения безопасности.

Также он подчеркнул о намерении оставаться в постоянном контакте с США.

Напомним, что накануне российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной, прерванные в 2022 году. Встреча назначена на четверг, 15 мая, в Стамбуле. Она состоится без предварительных условий.

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«Просто так жил папа»: 12-летняя дочь Владимира Левкина планирует поехать в зону военных действий
12-летняя дочь певца Владимира Левкина планирует выступать в неспокойном месте
12 мая 2025, 16:29

Владимир Левкин с женой Марусей и дочкой Никой (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

12-летняя дочь покойного певца Владимира Левкина Ника планирует с мамой выступить в зоне военных действий. Об этом заявила вдова артиста Маруся Левкина в беседе с mk.ru.
Певица пришла на светское мероприятие без наследницы. Оказалось, что у девочки очень плотный творческий график. Помимо прочего, дочь экс-участника группы «На-На» хочет с мамой выступить в опасном месте — несмотря ни на что семья не будет отказываться от предложения.

«Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: «А там разве не стреляют?» Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: «Не поедешь, страшно?» А она ответила: «Ты что! Поеду, конечно»», — раскрыла Маруся детали разговора с дочерью.

Вдова Левкина восхищена решительностью и стремлением Ники сделать что-то для родины. В этом Маруся увидела сходство дочки и папы — патриота, человека чести и долга.

«И это все не для каких-то денег или «звёздочек на погоны», просто так жил папа», — рассказала певица.

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Политолог оценил реакцию Зеленского на мирное предложение Путина
Политолог Мезюхо: Путин дал возможность Трампу поставить Зеленского на место
12 мая 2025, 16:05

Фото: iStock/sb2010

Российский лидер Владимир Путин дал возможность американскому президенту Дональду Трампу поставить на место Владимира Зеленского. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.

«Путин, предложив Украине возобновление переговоров в Стамбуле, отчетливо показал, что РФ не нуждается в посредничестве стран Евросоюза. Кроме того, своей инициативой Владимир Путин дал возможность Трампу поставить на место Зеленского. И, судя по заявлениям Владимира Зеленского, эта стратегия Путина удалась», — отметил Мезюхо в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что сначала Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня для встречи в Стамбуле, однако позже все-таки согласился на встречу 15 мая.

По словам политолога, ни один конфликт не может закончиться без переговоров между враждующими сторонами. Мезюхо подчеркнул, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, если действительно хочет мира.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT пояснил, что предложение Путина о возобновлении переговоров с Украиной указывает на истинное стремление Москвы к миру.

«Мы готовы к переговорам без предварительных условий. И не раз об этом говорили», — напомнил Джабаров.

Он также выразил мнение, что подобное предложение российского лидера стало приятной новостью для Трампа.

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«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая
Политолог Светов: Украина требует от России невыполнимые условия
12 мая 2025, 15:10

Фото: iStock/3dmitry

Российские и украинские переговорщики могут встретиться в Стамбуле 15 мая. Ранее с такой инициативой выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.
Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что Зеленский решил сыграть шоу.

«Господин Зеленский, наблюдая за тем, что происходило 9−10 мая в Москве, локти себе кусал от зависти, что встреча такого уровня, весь мир смотрит, а его там нет. И теперь, он решил сыграть в шоу, мол, Путин приедет к нему на встречу в Турции. Полагаю, этого не будет», — сказал он.

По словам эксперта, прекратить огонь — объективно невыполнимые условия, доказательством этому являются неоднократные нарушения Украиной всяческих договоренностей.

«Их не волнует реальное перемирие. Они не хотят окончания войны на Украине. Им все время кажется, они загоняют Россию в угол. Они требуют от России согласиться на перемирие, а дальше начнется поток обвинений, что Россия это нарушает. И так будет в это же время», — объяснил политолог.

Он предположил, что на переговоры в Турцию поедет кто-то из МИДа и сможет жестко и твердо отстоять интересы России.

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