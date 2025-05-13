Посол Мирошник: Зеленский должен выразить свою позицию по переговорам действиями

Российские и украинские переговорщики могут встретиться в Стамбуле 15 мая. Ранее с такой инициативой выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.