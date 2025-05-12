Политолог оценил реакцию Зеленского на мирное предложение Путина

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Российский лидер Владимир Путин дал возможность американскому президенту Дональду Трампу поставить на место Владимира Зеленского. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.
Он напомнил, что сначала Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня для встречи в Стамбуле, однако позже все-таки согласился на встречу 15 мая.
По словам политолога, ни один конфликт не может закончиться без переговоров между враждующими сторонами. Мезюхо подчеркнул, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, если действительно хочет мира.
Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT пояснил, что предложение Путина о возобновлении переговоров с Украиной указывает на истинное стремление Москвы к миру.
Он также выразил мнение, что подобное предложение российского лидера стало приятной новостью для Трампа.
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«Путин, предложив Украине возобновление переговоров в Стамбуле, отчетливо показал, что РФ не нуждается в посредничестве стран Евросоюза. Кроме того, своей инициативой Владимир Путин дал возможность Трампу поставить на место Зеленского. И, судя по заявлениям Владимира Зеленского, эта стратегия Путина удалась», — отметил Мезюхо в беседе с «Известиями».
Он напомнил, что сначала Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня для встречи в Стамбуле, однако позже все-таки согласился на встречу 15 мая.
По словам политолога, ни один конфликт не может закончиться без переговоров между враждующими сторонами. Мезюхо подчеркнул, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, если действительно хочет мира.
Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT пояснил, что предложение Путина о возобновлении переговоров с Украиной указывает на истинное стремление Москвы к миру.
«Мы готовы к переговорам без предварительных условий. И не раз об этом говорили», — напомнил Джабаров.
Он также выразил мнение, что подобное предложение российского лидера стало приятной новостью для Трампа.
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Элина Позднякова