«Мания величия»: историк оценил политику Трампа в рамках саммита G7
Историк Скачко: после саммита G7 Трамп свою позицию не поменял
Президент США Дональд Трамп не поменял своих позиций по вопросу конфликта на Украине после саммита G7. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.
Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Трамп готов помочь Украине и усилить давление на президента России Владимира Путина с целью заставить его прекратить конфликт взамен на помощь от союзников в разминировании Ормузского пролива, пишут argumenti.ru.
«Европейские страны ожидают, что Вашингтон сохранит поддержку Украины и продолжит давление на Россию. По словам одного из дипломатов, Трамп заверил лидеров G7, что останется на стороне Украины», — говорится в материале издания.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Скачко подчеркнул, что у Трампа есть главный принцип, который заключается в том, что политика – это исключительно деньги. И он не останавливается ни перед чем, чтобы получать прибыль.
«На старости лет у него начались приступы тщеславия. Его стало заботить личное поклонение и проявление уважения лично ему. Мания величия, как производная от начинающейся деменции. Что он сейчас сделал с Европой? Он просто вернул статус‑кво. Теперь Европа будет за все платить, а США будут платить меньше», — пояснил историк.
Он уточнил, что ранее 70% бюджета НАТО платили США, то есть фактически содержали объединение. Теперь же это будут делать европейцы. Они же будут платить и за оружие для Украины. А участие Вашингтона будет политическим.