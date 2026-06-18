«Мания величия»: историк оценил политику Трампа в рамках саммита G7

18 июня 2026, 22:21

Историк Скачко: после саммита G7 Трамп свою позицию не поменял

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не поменял своих позиций по вопросу конфликта на Украине после саммита G7. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.





Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Трамп готов помочь Украине и усилить давление на президента России Владимира Путина с целью заставить его прекратить конфликт взамен на помощь от союзников в разминировании Ормузского пролива, пишут argumenti.ru.





«Европейские страны ожидают, что Вашингтон сохранит поддержку Украины и продолжит давление на Россию. По словам одного из дипломатов, Трамп заверил лидеров G7, что останется на стороне Украины», — говорится в материале издания.

«На старости лет у него начались приступы тщеславия. Его стало заботить личное поклонение и проявление уважения лично ему. Мания величия, как производная от начинающейся деменции. Что он сейчас сделал с Европой? Он просто вернул статус‑кво. Теперь Европа будет за все платить, а США будут платить меньше», — пояснил историк.